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На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото
21.10.2018 16:00
Украинские бойцы тут ни при чем, стала известна причина гибели вражеского "воина"
Одним предателем Украины стало меньше. Житель Луганской области, который воевал на стороне боевиков, погиб в ДТП. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Бесславная "бригада-200" (погибшие на Донбассе боевики) приняла пополнение. На этот раз обошлось без участия украинских воинов.
По словам "Штирлица", погиб Алексей Челяев из Перевальска. Он "самоликвидировался" в ДТП.
Отметим, пока некоторые боевики "самоликвидируются", на передовой украинская армия продолжает наносить урон врагу. 20 октября враг 17 раз атаковал ВСУ, но нарвался на жесткую "ответку" и сам же понес потери.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, ВСУ
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