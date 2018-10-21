- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
- «Океан Эльзы» в оккупированном Донецке14:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей14:30
- Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры12:45
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией12:15
На КПВВ задержали порох и другие товары
Пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с представителями фискальной службы из состава Объединенных сил помешали незаконному перемещению через линию соприкосновения товаров на общую сумму более 800 тыс грн. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Госпоранслужба.
«В КПВВ «Майорск», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое» помешали незаконному перемещению через линию соприкосновения партии духов, зимних курток, чашек шлифовальных по бетону и камням, упаковок для кофе, почти 150 мобильных телефонов, 790 граммов пороха, строительных электроинструментов, средств личной гигиены, бытовой химии и косметических изделий на общую сумму более 800 тыс. гривен», – говорится в сообщении.
Все товары изъяты в установленном порядке работниками Государственной фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, товар, задержание, Майорск, КПВВ
- В районе Донецка СБУ задержала два микроавтобуса с нелегальным товаром для "ДНР" (ФОТО, ВИДЕО)
- На КПВВ на линии разграничения в Донбассе задержан мужчина с поддельным украинским паспортом
- Боевики обстреляли КПВВ "Майорск" и "Марьинка", ранен пограничник
- На КПВВ "Марьинка" задержали боевика, которые ехал на "большую" Украину за пенсией
- Мужчина пытался провезти в "ДНР" через КПВВ "Майорск" товар более, чем на 100 тысяч гривен
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ
- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
- «Океан Эльзы» в оккупированном Донецке14:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей14:30
- Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры12:45
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией12:15
- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление17:20
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели16:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине 16:15
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего