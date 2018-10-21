На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери

21.10.2018 19:48

С начала текущих суток, 21 октября, террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив против сил ООС запрещенное минскими соглашениями вооружение. В сообщении Штаба ООС, размещенном в Facebook, сказано, что в сравнении с минувшими сутками наблюдается обострение на луганском направлении, передает "Диалог.UA".



Террористы накрыли минометным огнем из 82-мм минометов расположения ООС возле Крымского, а по ВСУ в районе Счастья ударили из стрелкового оружия.



Террористы также вели обстрелы в районе Шум, Попасной. На донецком направлении боевики атаковали ВСУ возле Песок, Марьинки, Тарамчука, Красногоровки. У сил ООС с начала суток не летальные потери, трое наших бойцов получили ранения. Напомним, террористы в панике, в "ДНР/ЛНР признались, что не выдержат наступления ВСУ. Добавим, боевики на Донбассе в шоке от смертельного "подарка" сил ООС.



Источник: www.dialog.ua