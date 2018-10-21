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«Отработанный материал»: Губарев больше не нужен
Так называемые «выборы» на территории «ДНР» – это подтверждение того, что никакой демократии под предводительством России нет и быть не может. Одного из лидеров сепаратистов в 2014 году Павла Губарева, сегодня не пускают в Донецк. Как передает replyua.net, об этом рассказал донецкий журналист Сергей Белоус.
По его информации, Губареву настоятельно дали понять, что будет для него же лучше, если он не будет прорываться в Донецк, где он собирается устраивать протесты или какие-то еще провокации перед «выборами» в «ДНР». При этом, фейковый Центризбирком давно отказал Губареву в выставлении своей кандидатуры на пост главы «республики». Никто не объяснил, в чем причина отказа. Единственная причина – Кремлю Губарев больше не интересен, и Москва не видит его в роли главаря «ДНР». Он был нужен только, когда российские войска в 2014-ом году захватывали админздания.
Отметим, что не так давно в СМИ была информация о том, что неизвестные похитили жену Губарева. По странному стечению обстоятельств это произошло накануне съезда движения «Свободный Донбасс», которое возглавляет сам Губарев.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, Губарев
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