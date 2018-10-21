«Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину

21.10.2018 18:45

На протяжение последних двух лет количество жителей временно подконтрольных пророссийским боевикам территорий Луганской и Донецкой областей, которые хотят вернуться под контроль властей Украины.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в программе «Донбасс сегодня». В Донецке и Луганске было проведено социологическое исследование в 2016 и 2018 году.



В результате проведенных опросов получается, что в 2016 году в Донецкой области этого хотели 59%, в то время, как в текущем году – 63% респондентов. В то же время, в Луганской области количество желающих выйти из-под власти влияния «русского мира» осталось неизменным в течение двух лет – 63%.



О своем несогласии вернуться в Украину в 2016 году заявляли 37% в Донецкой области, против 34% в этом году. В Луганской области соответствующую точку зрения выражали два года назад 31% опрошенных против 28% в нынешнем году. Люди желают мира, потому что Донбасс оказался разорванным из-за агрессии России.