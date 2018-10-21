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«Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
На протяжение последних двух лет количество жителей временно подконтрольных пророссийским боевикам территорий Луганской и Донецкой областей, которые хотят вернуться под контроль властей Украины.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в программе «Донбасс сегодня». В Донецке и Луганске было проведено социологическое исследование в 2016 и 2018 году.
В результате проведенных опросов получается, что в 2016 году в Донецкой области этого хотели 59%, в то время, как в текущем году – 63% респондентов. В то же время, в Луганской области количество желающих выйти из-под власти влияния «русского мира» осталось неизменным в течение двух лет – 63%.
О своем несогласии вернуться в Украину в 2016 году заявляли 37% в Донецкой области, против 34% в этом году. В Луганской области соответствующую точку зрения выражали два года назад 31% опрошенных против 28% в нынешнем году. Люди желают мира, потому что Донбасс оказался разорванным из-за агрессии России.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР
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