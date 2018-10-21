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Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"
На кладбище Донбасса обнаружено еще одно массовое захоронение убитых российских наемников в городе Комсомольское на оккупированной части Донецкой области.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил российский журналист, проживающий в Донецке, Роман Манекин, рассказав о большом количестве захороненных наемников, потери которых власти "ДНР" скрывают от СМИ.
Манекин сообщил, что в течение последних четырех лет у лесополосы рядом с кладбищем появилось большое количество крестов над могилами неизвестных захоронений.
Он отметил, что кресты стоят над могилами людей, табличек с именами которых нет. Указанное кладбище находится в городе Комсомольское в Старобешевском районе Донецкой области. "Это - убитые во время войны. Целый ряд крестов! Над могилами неизвестных..." - написал он и уточнил, что погибшие являются скрытыми потерями российских наемников.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, кладбище, крест, ДНР, боевики
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