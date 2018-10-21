Ситуация на КПВВ: очередь на Марьинском направлении

21.10.2018 09:17

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Общее количество транспортных средств, ожидавших очереди на въезд и выезд:

«Майорское» — 30/60;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 20/40;

«Гнутово» — 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 40,7 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств. Количество по КПВВ выглядит так: