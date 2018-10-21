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Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО
Одиозного лидера «ДНР» Павла Губарева не пускают в Донецк, чтобы он не мешал любимчику Кремля Денису Пушилину избираться на пост главаря «республики». О предупреждении Кремля к Губареву рассказал на своем telegram-канале донецкий журналист Сергей Белоус.
По его информации на место главаря «ДНР» Кремль твердо намерен посадить Пушилина, несмотря на то, что он совсем не пользуется популярностью у оккупантов. Любые конкуренты «зачищаются». Губареву дали понять, что он не должен появляться в «народной республике». Фейковый Центризбирком снял его с «выборов». Перед этим у него «отжали» партию и похитили жену.
«Павлу Губареву настоятельно порекомендовали не въезжать на территорию „ДНР“ до „выборов“» — сообщил Белоус. Он не уточнил, кто конкретно угрожает Губареву. Скорее всего инициатива исходит от московских «кураторов».
Так называемые «выборы» на территории «ДНР» Кремль намерен организовать уже 11 ноября. В оккупированный Донбасс даже завезли бюллетени.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, запрет, ДНР, Пушилин, Губарев, ОРДО
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