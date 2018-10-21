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В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)
21.10.2018 09:28
Исполняющий обязанности главы так называемой ДНР Денис Пушилин служил в Нацгвардии Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написал активист, журналист Иван Жеведь, публикуя фото.
На фото сержант Национальной гвардии, заместитель командира взвода, настоящий "нацик" Денис Пушилин, - говорится в подписи к снимку.
Отметим, что Пушилин, скорее всего, служил в старой Нацгвардии, которую расформировали в 1999 году. Это подтверждают и пользователи.
"Очевидно, что Пушилин попал в последний гвардейский призыв 1999 года, (НГУ уничтожил Своим преступным приказом Кучма, осенью того же года), а на ДМБ уходил уже с Внутренних Войск МВД", - говорится в одном из комментариев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Пушилин, нацгвардия
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