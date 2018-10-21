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Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)
В Украине появилось мобильное приложение для правовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) «IDPRIGHTS – ЗАХИСТ ПРАВ ВПО». Его разработал Благотворительный фонд «Горение», о чем сообщается на странице организации в Facebook.
Так, уже сейчас бета-версия мобильного приложения доступна для свободной загрузки в Google Play. Необходимо ввести поисковый запрос «ВПО» и загрузить приложение.
По информации разработчиков, по состоянию на сейчас, в мобильном приложении реализовано несколько функций:
- лента новостей, которые будут интересны ВПЛ;
- наиболее актуальные вопросы, которые содержат пошаговые алгоритмы решения правовых проблем;
- актуальная законодательная база;
- образцы заполнения документов;
- контакты важнейших организаций.
В случае необходимости можно задать вопрос юристу и получить ответ на e-mail.
Как отметила первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, «фишка» приложения – возможность автозаполнения бланков различных заявлений, которые затем можно распечатать и подписать.
Отмечается, что сейчас мобильное приложение работает в режиме бета-тестирования. Осуществляется проверка его функционала. Приложение пока под Android, до конца года выйдет под IOS.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, защита, ВПЛ, мобильное приложение
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