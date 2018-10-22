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Ситуация в пунктах пропуска утром 22 октября: Проезда ожидали 225 авто
22.10.2018 10:50
Сегодня утром, 22 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,4 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 8245 человек и 1110 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8005 человек и 1575 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 4155 человек и 870 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2735 человек и 685 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8070 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 15/60;
- КПВВ «Марьинка» – 0/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;
- КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Ольга: «8:33. На ДНР на выезд из Донецка очередь до моста, на въезд в Донецк на ДНР машин 30-40. В серой зоне в сторону Украины 15-20 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Сергей: «8:34. Из Еленовки машин до поворота».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: https://dnews.dn.
Теги: Донбасс, транспорт, проезд, КПП
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