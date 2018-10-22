Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности

22.10.2018 23:40

Сепаратисты вынесли обвиняемому приговор в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Мужчину осудили за, что, по данным луганских боевиков, он публиковал в соцсетях записи, разжигающие, по мнению сепаратистов, вражду и ненависть, передает "Диалог.UA". В сообщении фейковой прокуратуры "ЛНР" сказано, что с февраля 2017 года по май 2018 года осужденный загрузил в одну из соцсетей 16 изображений с комментариями к ним. "Материалы содержали признаки пропаганды нацистской идеологии, в которых содержится призыв к расовой нетерпимости, оправдание и героизация фашизма", - сказано в сообщении террористов "ЛНР".

Напомним, в "ЛНР" террористы хотят отбирать пустующее жилье переселенцев, для чего оккупанты готовят фейковый закон о "приватизации недвижимости". Также стало известно, какая участь постигла экс-главаря луганских боевиков Плотницкого.



Источник: www.dialog.ua