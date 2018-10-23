Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»

23.10.2018 09:50

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения требуют у водителей, выезжающих и въезжающих в Украину, требуют регистрацию «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают жители временно оккупированных территорий, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения требуют у водителей въезжающих или выезжающих с Украины регистрацию автомобиля в «ДНР». при этом некоторым водителям удается сказать, что «регистрация есть», а у некоторых требуют документальное подтверждение. В некоторых случаях даже недавно купленные автомобили отправляют на «штрафплощадку».

Вот что рассказывают жители оккупированных территорий столкнувшиеся с прессингом вблизи блокпоста на выезде из временно оккупированной Горловки:

«Стоит ГАИ хотят днр регистрацию»,

«Отмазки типа «я только заехал» совсем не катят?»,

«Я сказал что регистрация есть. Еду с Украины. Счастливо вам пути и усе»,

«Где именно стоят»,

«Прям на посту ГАИ»,

«А говорил номер автомобиля? Или просто сказал что есть и всё?»,

«Просто сказал что регистрация есть и все»,

«Круто»,

«Многие смотрю возят с собой тех.пашпорт»,

«Не только отмазки. Даже если машина куплена месяц назад и её первый заезд в ордло то все равно поедет на штрафстоянку».

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