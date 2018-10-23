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Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения требуют у водителей, выезжающих и въезжающих в Украину, требуют регистрацию «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированных территорий, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения требуют у водителей въезжающих или выезжающих с Украины регистрацию автомобиля в «ДНР». при этом некоторым водителям удается сказать, что «регистрация есть», а у некоторых требуют документальное подтверждение. В некоторых случаях даже недавно купленные автомобили отправляют на «штрафплощадку».
Вот что рассказывают жители оккупированных территорий столкнувшиеся с прессингом вблизи блокпоста на выезде из временно оккупированной Горловки:
«Стоит ГАИ хотят днр регистрацию»,
«Отмазки типа «я только заехал» совсем не катят?»,
«Я сказал что регистрация есть. Еду с Украины. Счастливо вам пути и усе»,
«Где именно стоят»,
«Прям на посту ГАИ»,
«А говорил номер автомобиля? Или просто сказал что есть и всё?»,
«Просто сказал что регистрация есть и все»,
«Круто»,
«Многие смотрю возят с собой тех.пашпорт»,
«Не только отмазки. Даже если машина куплена месяц назад и её первый заезд в ордло то все равно поедет на штрафстоянку».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, регистрация, автомобиль, блокпост, ДНР
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