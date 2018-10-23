Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить

23.10.2018 23:53

В сети появилось видео экстремального полета штурмовика Су-25М1

Один из самолетов при этом едва не коснулся взлетной полосы. Точно неизвестно, где было снято видео однако вероятно, что это авиабаза 25-й транспортной авиационной бригады в Мелитополе Запорожской области.

К такому выводу можно прийти, судя по количеству военно-транспортных самолетов Ил-76МД, которые можно увидеть в видео.

На видео видно, как два штурмовика Су-25М1 пролетают на экстремально низкой высоте.

Один из самолетов при этом едва не коснулся взлетной полосы.

В сети восхищаются мастерством украинских летчиков.

Отметим, британский военный эксперт Глен Грант назвал главное отличие украинских военных от пророссийских террористов, воюющих на оккупированном Донбассе.

«Основное отличие – качественные характеристики солдат на линии фронта. Можно четко увидеть, что украинские военные намного лучше, можно сказать, в пропорции 3:1. Это видно во время каждого боя. Если речь идет о противостоянии один на один, то украинцы превосходят россиян», — сказал он.

Как сообщалось, террористы «Л/ДНР» уже не скрывают своего отчаяния и страха перед украинскими военными. Об этом рассказал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Он утверждает, что в последнее время боевики стали в открытую жаловаться на свое положение в соцсетях. Как написал Мысягин, террористы «скулят и жалуются» из-за того, что их «кошмарит» украинская армия.

Мысягин поделился одним из подобных «жалобных» постов террористов. «Война на Донбассе продолжается. Обычные бойцы стоят на передовой и как прежде сдерживают наступательные выпады ВСУ, но с каждым днем украинская армия становится все сильней, улучшая свое военно-техническое состояние», — рассказывает военный «эксперт» из рядов сепаратистов по имени Владимир Орлов.

Источник: https://politeka.net