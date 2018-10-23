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Архив - Донецкая область

Для Захарченко построят "МАВЗОЛЕЙ"

23.10.2018 09:31
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Для Захарченко построят "МАВЗОЛЕЙ"

Боевики «ДНР» имеют намерение построить на месте захоронения главаря «ДНР» Александра Захарченко «мавзолей». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» решили на месте захоронения главаря «ДНР» Александра Захарченко построить «мавзолей». При этом они боятся, что могилу Захарченко могут осквернить, поэтому возле могилы круглосуточно дежурят боевики «ДНР» для сна которых стоит даже тентованный КАМАЗ. Однако, не учитывается, что боевиков «ДНР» Арсена Павлова и Михаила Толстых (Моторолу и Гиви) похоронили на кладбище домашних животных, а Захарченко – напротив.

Вот что рассказывают в соцсетях дончане:

«Вчера была на кладбище Дон.море.Будущий мавзолей захерки охраняют новороссы, даже тентованный КАМАЗ стоит, наверное, чтоб они там спали. Они там развели костер рядом. Цетов на могиле много, еще скорбят по вождю. А на собачьем кладбище вояки пришли помянуть моторылу, годовщина ж была)».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, Мавзолей, могила, ДНР, Захарченко
 
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