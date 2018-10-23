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«Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности
23.10.2018 09:30
«Экс-министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский принял участие в обсуждении работы межведомственной комиссии в качестве консультанта нового «министра промышленности и торговли» Сергея Ильина. Об этом вчера, 22 окятбря, пишут местные интернет-ресурсы.
В частности, сообщается, что сегодня прошла рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы работы межведомственной комиссии по постановке на маршрут трамвая «Я – Донецкий». Пресс-служба «минпромторга» отметила, что «в заседании принял участие консультант министра промышленности и торговли Алексей Грановский…».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, промышленность, ДНР
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