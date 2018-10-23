- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах08:00
- В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах07:47
- ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы07:25
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается23:49
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности23:40
"Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
Социальные сети удивило странное заявление одного лидеров "ДНР" Александра Ходаковского, который на своей странице в социальной сети загадочно написал, что лидеры "ДНР" будут ждать прихода к власти в Украине Юлии Тимошенко.
Об этом Ходаковский написал в комментарии к своему же сообщению, в котором порекомендовал читателям статью российского издания о потере Москвы контроля над украинской Православной церковью. "Мы будем ждать прихода Тимошенко (злая ирония)", - загадочно написал он.
Однако в ответ на вопросы своих подписчиков Ходаковский одернулся и отметил, что на Тимошенко могут возлагаться неоправданные надежды в связи с Донбассом. Развивая собственную мысль, он отметил, что боевикам "ДНР" придется разговаривать с Украиной, но только после перерождения страны в некую новую форму.
Напомним, в "ДНР" заявили, что Пушилина хотят взорвать. Ненависть к нынешнему главарю донецких террористов зашкаливает.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы президента, ДНР, боевики, Тимошенко, Ходаковский
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- Тимошенко считает, что Порошенко может ввести военное положение, чтобы отменить выборы
- Эксперт рассказал, когда Кремль уберет Захарченко из "ДНР": названы сроки
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко
- Российских танков на Донбассе больше, чем в Германии и Великобритании вместе взятых
- В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке10:30
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах08:00
- В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах07:47
- ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы07:25
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается23:49
- В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке10:30
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Новые правила получения субсидий09:45
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Осенние каникулы в школах 2018: обнародован окончательный график09:15
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года
- Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян