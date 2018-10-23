"Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением

23.10.2018 10:40

Социальные сети удивило странное заявление одного лидеров "ДНР" Александра Ходаковского, который на своей странице в социальной сети загадочно написал, что лидеры "ДНР" будут ждать прихода к власти в Украине Юлии Тимошенко.

Об этом Ходаковский написал в комментарии к своему же сообщению, в котором порекомендовал читателям статью российского издания о потере Москвы контроля над украинской Православной церковью. "Мы будем ждать прихода Тимошенко (злая ирония)", - загадочно написал он.

Однако в ответ на вопросы своих подписчиков Ходаковский одернулся и отметил, что на Тимошенко могут возлагаться неоправданные надежды в связи с Донбассом. Развивая собственную мысль, он отметил, что боевикам "ДНР" придется разговаривать с Украиной, но только после перерождения страны в некую новую форму.

Напомним, в "ДНР" заявили, что Пушилина хотят взорвать. Ненависть к нынешнему главарю донецких террористов зашкаливает.





Источник: www.dialog.ua