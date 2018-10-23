Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии

23.10.2018 20:01

В отношениях Пенсионного фонда Украины с пенсионерами-переселенцами – очередное обострение. Фонд снова блокирует выплаты людям: каждый день мариупольские юристы принимают жалобы от пенсионеров и готовят документы в суд. Мариупольцы, отказавшиеся от справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), выиграли суды всех инстанций и добились права на пенсию – они просто живут в Мариуполе и не причисляют себя к переселенцам, но государство требовало, чтобы они получили справку ВПЛ. Однако в сентябре 2018 года им снова прекратили выплаты. Пенсионеров фактически заставляют становиться переселенцами, пишет «Радио Свобода».

По словам начальника областного управления ПФУ Натальи Рад, есть постановление Министерства финансов о внеочередной верификации баз данных переселенцев и приостановке пенсионных выплат по базам Государственной пограничной службы «Аркан» и проверок службы социальной защиты. Эта информация поступает в ПФУ каждый месяц. «Эти списки мы получаем регулярно, практически каждый месяц, и они содержат сведения о лицах, которые покинули задекларированное место пребывания более чем на 60 дней. Органы соцзащиты имеют право выходить на место и производить проверки, фиксировать отсутствие человека на месте. По этой причине у нас идет приостановка пенсионных выплат», – сказала она.

Однако руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин написал на своей странице в Facebook, что база данных «Аркан» не является достаточным основанием для приостановки выплат пенсий ВПЛ. Он сослался на ответ, полученный от пограничного ведомства.

Адвокат мариупольской ассоциации «Берегиня» Андрей Рудковский также считает сомнительной ссылку на базу данных «Аркана». По его словам, специалисты ПФУ не признают официальные документы, выданные самой пограничной службой. И рассказывает историю военного-пенсионера, которому прекратили выплату по данным «Аркана». «Он подал заявление, чтобы в пограничной службе дали ответ, пересекал он линию разграничения или нет. Ему пришел ответ, что не пересекал. Он обратился с этим ответом в пенсионную службу, где ему сказали, что он документ подделал, такого быть не может. Сказали, что помочь ничем не могут, идите, говорят, судитесь», – рассказал правозащитник.

Что же касается данных от управления соцзащиты, то в 2016 году на адреса пенсионеров приходили уведомления об остановке действия справки ВПЛ – об остановке выплаты пенсии в этом документе ничего не говорится. Тогда было возможно исправить «полученные сведения» по горячим следам, сейчас это делается без предупреждения. В июле этого года Киевский административный суд своим решением признал проверки переселенцев не соответствующими правовым актам высшей юридической силы.

Получить ответ, как в этот список попали граждане Украины, восстановившие свои права в суде, никто не смог. Пенсию им выплачивали по решению суда в течение полугода, а начиная с сентября – снова заблокировали. При этом ни один из них в пресловутую базу «Аркан» попасть не мог, равно как и в списки управления соцзащиты, так как справки ВПЛ они не имеют, а значит, и проверкам не подлежат. Пенсионерам снова пришлось обратиться к юристам. «При попытке подать адвокатский запрос получили отказ. Его приняли и зарегистрировали только после угрозы вызвать полицию. Написаны жалобы в областной Пенсионный фонд, в областную администрацию, а еще – заявление в прокуратуру. Я не намерен останавливаться, я буду бороться с пенсионным фондом за соблюдение законности», – говорит Павел Бедарев.

Сергею Ваганову после адвокатского запроса выплаты возобновили за текущий месяц, сославшись на техническую ошибку. Невыплаченная пенсия так и осталась под вопросом. Но пенсионер не уверен, что подобная ситуация не повторится в дальнейшем. «До тех пор, пока все, кто выехал с оккупированной территории, будут считаться переселенцами, никто из них не будет уверен в стабильности получения пенсий. Опыт показывает, что власти изобретают все новые и новые схемы, усложняющие жизнь нам как гражданам Украины. По сути, нам всем дали "пожизненно". Суд же не только обязал выплачивать мне пенсию, но и подтвердил мое право свободно выбирать место жительства. Именно этот пункт в настоящее время не выполняется, и я буду за него бороться», – говорит пенсионер.

Павлу Бедареву выплаты так и не возобновили. Ему, как и тысячам пенсионеров, придется снова бороться за свои права. Сроки погашения долгов не известны, так как еще нет ни одного нормативного акта, регулирующего порядок таких выплат. В областном ПФУ их обещают вернуть, но когда – не знают. «Предусмотрена разработка отдельного порядка отсроченных сумм. Как только мы его получим, мы будем видеть механизм, его алгоритм, и будем осуществлять эти выплаты. Это будет отдельный порядок, утвержденный Кабинетом министров. Те, которые по решению судов, вы озвучили (постановление № 649 от 28.08.2018 «Вопросы погашения задолженностей пенсионных выплат по решению судов» – ред.), а не по решению судов вот буквально на выходе, мы его ждем, оно должно быть вот-вот. Оно будет распространяться на все абсолютно выплаты, где есть фактор отсрочки, кроме текущих выплат», – сообщила Наталья Рад.

На сегодня экс-переселенцы, пройдя по второму кругу все инстанции, от адвокатского запроса до заявлений в прокуратуру, уже дают показания в полиции. Там открыто уголовное производство.

Источник: https://dnews.dn.ua