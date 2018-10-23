- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах08:00
- В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах07:47
- ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы07:25
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается23:49
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности23:40
- Волонтер рассказал, как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах22:46
Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
В штабе отметили, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом члены НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.
По данным штаба, опорный пункт ВСУ возле Счастья потерпел огневое воздействие с автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. Также, противник обстреливал ВСУ вблизи Марьинки и Лебединского.
По данным украинской разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и два — ранены.
С начала текущих суток враг огонь по позициям ВСУ пока не открывал.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Счастье, обстрел, НВФ
- Страшные откровения бойца "Донбасса": "Сгоревший до неузнаваемости побратим становится намного легче"
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками
- Боевики в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
- 152-й калібр потрапив у бліндаж, де було шестеро бійців. Подробиці жаху в зоні АТО
- Ужасы Красногоровки: куда прилетело и что пострадало
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах08:00
- В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах07:47
- ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы07:25
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается23:49
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности23:40
- Волонтер рассказал, как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах22:46
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Новые правила получения субсидий09:45
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Осенние каникулы в школах 2018: обнародован окончательный график09:15
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- В Украине для пешеходов подготовили космические штрафы08:46
- Рост всех тарифов. Сколько будем платить за коммуналку08:16
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года
- Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян