- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности14:20
- В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ13:11
- В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие12:14
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением 10:40
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко построят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах08:00
СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
Убийство Дмитрия Каргаева стало полнейшей неожиданностью для большинства "высокопоставленных" террористов "ЛНР".
Соратника Плотницкого нашли мертвым в подъезде собственного дома в середине марта 2016 года. Российская "Новая газета" разыскала человека, который выполнял грязную работу по заданию людей, близких к "повару Путина", передает "Диалог.UA". Именно с Пригожиным связывают фабрику интернет-троллей, а также частную военную компанию "Вагнер", боевики которой орудуют на оккупированном Донбассе, в Сирии и других горячих точках.
По данным издания, 61-летний Валерий Амельченко с людьми Пригожина стал работать, начиная с 2012 года. Сначала это были нападения на оппозиционеров и блогеров, различные спецоперации в России и за рубежом. Однако Амельченко и его сообщники орудовали не только в РФ, но и на территории Украины. Причем и на подконтрольной Киеву, а также в "ДНР/ЛНР".
Журналист "Новой газеты" Денис Коротков в ходе большого расследования выяснил, что Амельченко на территории Украины засветился в 2014-2016 годах. Амельченко много успел рассказать о специфике своей "работы" на Пригожина. К примеру, он обмолвился о том, что в оккупированном Луганске из "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный", - ред) расстреляли некоего "важного" персонажа. Речь шла о "правой руке" Плотницкого, который в то время был главарем боевиков "ЛНР". Соратника террориста нашли между третьим и четвертым этажами в доме, где он проживал. В материале также отмечается, что после своих откровений Амельченко исчез. Последний раз с журналистом издания он встретился в начале октября 2018 года. После этого его никто не видел.
Амельченко в одном из своих последних разговоров успел предупредить, что как только окажется в безопасном месте, так даст намного больше данных о ЧВК, чем уже успел озвучить. Однако где теперь находится 61-летний мужчина- неясно, он не выходит на связь даже с родными. Ранее россиянин из ЧВК рассказал, как в РФ готовят террористов для Донецка и Луганска.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, расстрел, ЛНР, Плотницкий
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
- Из России в «ДНР» и «ЛНР» прибыл «гуманитарный конвой»
- Окупований Луганськ. Угруповання «ЛНР» вимагає «реєстрації» парафії УПЦ Київського патріархату
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности14:20
- В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ13:11
- В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие12:14
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением 10:40
- В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке10:30
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко построят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- В Украину ворвется снег к концу недели и ударит мороз14:30
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности14:20
- Украинцам по-новому отказывают в субсидии14:15
- В злополучном политехническом колледже оккупированной Керчи с сегодняшнего дня возобновили занятия14:00
- Не у России. Германия намерена закупать газ у США13:44
- «Крымский титан» в Армянске возобновил работу13:30
- Отопительный сезон: Сколько газа запасла Украина13:16
- В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ13:11
- В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие12:14
- Зимы больше не будет: что случится с Украиной в ближайшее время12:00
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года