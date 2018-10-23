Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»

23.10.2018 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе, которые старательно скрывают. Однако, информация становится достоянием гласности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, в районе населенного пункта Ленинское в результате попадания мины в блиндаж ликвидирован боевик «ДНР» Антоньев Иван Борисович. Об Антоньеве известно, что он родился в н.п. Стыла 20 января 1986 года, ликвидирован 19 октября 2018 года.

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх