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Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»
23.10.2018 10:10
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе, которые старательно скрывают. Однако, информация становится достоянием гласности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, в районе населенного пункта Ленинское в результате попадания мины в блиндаж ликвидирован боевик «ДНР» Антоньев Иван Борисович. Об Антоньеве известно, что он родился в н.п. Стыла 20 января 1986 года, ликвидирован 19 октября 2018 года.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики
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