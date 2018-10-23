Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»

23.10.2018 10:10

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе, которые старательно скрывают. Однако, информация становится достоянием гласности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, в районе населенного пункта Ленинское в результате попадания мины в блиндаж ликвидирован боевик «ДНР» Антоньев Иван Борисович. Об Антоньеве известно, что он родился в н.п. Стыла 20 января 1986 года, ликвидирован 19 октября 2018 года.

Источник: https://news.dn.ua