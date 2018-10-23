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Теперь Захарченко них он преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику

23.10.2018 19:10
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Теперь Захарченко них он преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику

Сегодня стало известно о том, что СМИ страны-агрессора уже стали называть преступником бывшего главаря боевиков "ДНР", который был убит в конце лета этого года. Денис Казанский, который является известным журналистом и блогером, ссылаясь на материал издания "Московский комсомолец", рассказал о том, что спустя полтора месяца после того, как был ликвидирован сепаратист Захарченко, российские СМИ сменили свою риторику и стали его называть обычным бандитом со своим преступным синдикатом, передает "Диалог.UA".

Казанский отметил, что до этого они яро называли сумасшедшего сепаратиста "защитником" Донбасса, а теперь все наоборот, что и требовалось доказать. Данный материал "Московского комсомольца", на который ссылается Денис Казанский, был напечатан с заголовком: "Новый премьер-министр ДНР ликвидирует преступный синдикат Захарченко".

Скорее всего, это связано с тем, что кровожадный Кремль, который полностью обеспечивает всем необходимым своих боевиков-марионеток из "ДНР", не мог осуществлять кадровую политику в непризнанной республике при Захарченко, а с приходом своего любимчика Пушилина это стало возможным. Напомним, в данный момент в "ДНР" идет волна массовых увольнений руководителей и квалифицированных специалистов из главных социальных ведомств на оккупированных территориях. Также Денис Пушилин рассказал о том, как в начале всех событий на востоке Украины олигарх Ринат Ахметов угрожал главарям террористических "Л/ДНР".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
 
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