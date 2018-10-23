В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах

23.10.2018 07:47

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что оккупационные «власти ДНР» взвинчивают цены на продукты, фактически, каждый день. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях рассказывают, что в замен на обещание главаря «ДНР» Дениса Пушилина поднять зарплату бюджетникам на 10% цены на основные продукты питания поднимаются фактически ежедневно, при этом, не на 10, а на 20-25%. Кроме того, в утреннее время в магазинах очень быстро заканчивается хлеб:

«Донецк На 10% говорите? С 1-го ноября? Бюджетникам? Ну, ну… ЗА НОЧЬ с пятницы на субботу в моем республиканском олия и молоко пдорожали на рубль, варенка, шо постоянно берем на 10%, сахара по 34 не было, появился по 40, хлеба в 10:00 НЕТ НИКАКОГО, булки и батоны, даже кабачк. икра на 2 ржб..»,

«В 10:00 хлеба нет — это сегодня имеется в виду?».

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