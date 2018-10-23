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Архив - Донецкая область

В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах

23.10.2018 07:47
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В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что оккупационные «власти ДНР» взвинчивают цены на продукты, фактически, каждый день. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях рассказывают, что в замен на обещание главаря «ДНР» Дениса Пушилина поднять зарплату бюджетникам на 10% цены на основные продукты питания поднимаются фактически ежедневно, при этом, не на 10, а на 20-25%. Кроме того, в утреннее время в магазинах очень быстро заканчивается хлеб:

«Донецк На 10% говорите? С 1-го ноября? Бюджетникам? Ну, ну… ЗА НОЧЬ с пятницы на субботу в моем республиканском олия и молоко пдорожали на рубль, варенка, шо постоянно берем на 10%, сахара по 34 не было, появился по 40, хлеба в 10:00 НЕТ НИКАКОГО, булки и батоны, даже кабачк. икра на 2 ржб..»,

«В 10:00 хлеба нет — это сегодня имеется в виду?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 


 
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