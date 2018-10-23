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Архив - Донецкая область

В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату

23.10.2018 18:15
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В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители изъяли гранату из автомобиля местного жителя. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что в Левобережное отделение полиции обратился 32-летний житель города и сообщил, что в своем автомобиле он обнаружил опасный боеприпас.

«На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы Левобережного отделения полиции и взрывотехники. В салоне указанного автомобиля под сиденьем водителя полицейские обнаружили гранату РГД-5 с запалом к ней. Боеприпас был изъят. По словам мужчины, неожиданную находку он обнаружил во время уборки салона транспортного средства», – сообщили в полиции.

Сейчас следователи Левобережного отделения полиции проводят проверку и устанавливают все подробности того, как взрывоопасный предмет попал в автомобиль мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, граната, автомобиль
 
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