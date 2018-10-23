Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ

23.10.2018 13:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ в неподконтрольной украинскому правительству Горловке столкнулись с угрозой открытия огня со стороны участника НВФ на блокпосту. Об этом сказано в отчете миссии.

По данным ОБСЕ инцидент произошел 21 октября. Отмечается, что член вооруженных формирований сообщил сотрудникам миссии, что им можно проезжать через блокпост. В то же время, он остановил остальные три автомобиля патруля и заявил наблюдателям ОБСЕ, что он уполномочен стрелять по главной машине патруля, поскольку она не остановилась. 

В то же время, спустя всего 5 минут трем машинам патруля разрешили проехать через блокпост.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх