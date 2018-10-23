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В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ
23.10.2018 13:11
Наблюдатели СММ ОБСЕ в неподконтрольной украинскому правительству Горловке столкнулись с угрозой открытия огня со стороны участника НВФ на блокпосту. Об этом сказано в отчете миссии.
По данным ОБСЕ инцидент произошел 21 октября. Отмечается, что член вооруженных формирований сообщил сотрудникам миссии, что им можно проезжать через блокпост. В то же время, он остановил остальные три автомобиля патруля и заявил наблюдателям ОБСЕ, что он уполномочен стрелять по главной машине патруля, поскольку она не остановилась.
В то же время, спустя всего 5 минут трем машинам патруля разрешили проехать через блокпост.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, ДНР
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