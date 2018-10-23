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В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие
На неподконтрольной Украине части Донецкой в Ужовке области в так называемом 9 отдельном штурмовом мотострелковом полке «ДНР» произошел инцидент, в результате которого, подразделение НВФ понесло потери. Об этом на своей странице в соцсети сообщил офицер ВСУ Александр Гром.
Военный отмечает, что в состоянии алкогольного опьянения двое членов НВФ со спиртными напитками пошли в гости к женщинам, одна из которых также является «воином ОРДО». Во время совместного распития между мужчинами возник спор из-за женщин, в ходе которого, один из наемников взорвал гранату.
Гром пишет:
«Результат: один сразу отправился к Аллаху (хотя рассчитывал на „рай“, как Путин обещал), второму оторвало руку. Одна из барышень, которая по нашим данным тоже была военной, „полетела“ к первому наемнику. По второй барышне данные пока уточняются».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, граната, ДНР, ОРДО
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