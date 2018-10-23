В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие

23.10.2018 12:14

На неподконтрольной Украине части Донецкой в Ужовке области в так называемом 9 отдельном штурмовом мотострелковом полке «ДНР» произошел инцидент, в результате которого, подразделение НВФ понесло потери. Об этом на своей странице в соцсети сообщил офицер ВСУ Александр Гром.

Военный отмечает, что в состоянии алкогольного опьянения двое членов НВФ со спиртными напитками пошли в гости к женщинам, одна из которых также является «воином ОРДО». Во время совместного распития между мужчинами возник спор из-за женщин, в ходе которого, один из наемников взорвал гранату.

Гром пишет:

«Результат: один сразу отправился к Аллаху (хотя рассчитывал на „рай“, как Путин обещал), второму оторвало руку. Одна из барышень, которая по нашим данным тоже была военной, „полетела“ к первому наемнику. По второй барышне данные пока уточняются».

Источник: https://donpress.com