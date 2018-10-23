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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам

23.10.2018 21:30
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В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам

Сегодня, 23 октября, в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.

Так, в ходе заседания были рассмотрены 120 актов обследования материально-бытовых условий проживания переселенцев.

Всего было решено назначить социальные выплаты 118 заявителям, из них:

  • 59 заявителям – на назначение пенсии;
  • 1 заявителю – на назначение помощи по безработице;
  • 4 заявителям – на назначение страховых выплат;
  • 54 заявителям – на назначение различных видов государственной социальной помощи.

Кроме того, 1 заявителю отказано в назначении пенсии, по причине отсутствия по фактическому месту жительства/пребывания, указанному в заявлении о назначении (восстановлении) социальных выплат.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Марьинка, выплаты, переселенцы
 
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