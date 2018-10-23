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Архив - Донецкая область

«Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко

23.10.2018 20:30
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«Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко

У бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, который 31 августа этого года погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, изначально не было планов посещать это заведение.

Как передает replyua.net, об этом сообщил один из подконтрольных пророссийским террористам интернет-ресурсов, сославшись данные источников в «силовых структурах ДНР». При этом отмечается, что заложенная в кафе «взрывчатка была дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель».

«Другими словами, теракт планировался по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой минувшего года в кафе «Пушкин». Изначально глава ДНР не направлялся в кафе «Сепар», решение о смене маршрута принималось принято спонтанно и уже в пути всего за несколько минут до взрыва», - написано в сообщении.

Напомним, что российские средства массовой информации начали «травлю» ликвидированного Захарченко через распространение материалов о его преступных действиях. 


 
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