«Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко

23.10.2018 20:30

У бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, который 31 августа этого года погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, изначально не было планов посещать это заведение.

Как передает replyua.net, об этом сообщил один из подконтрольных пророссийским террористам интернет-ресурсов, сославшись данные источников в «силовых структурах ДНР». При этом отмечается, что заложенная в кафе «взрывчатка была дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель».



«Другими словами, теракт планировался по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой минувшего года в кафе «Пушкин». Изначально глава ДНР не направлялся в кафе «Сепар», решение о смене маршрута принималось принято спонтанно и уже в пути всего за несколько минут до взрыва», - написано в сообщении.



Напомним, что российские средства массовой информации начали «травлю» ликвидированного Захарченко через распространение материалов о его преступных действиях.