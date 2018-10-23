Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении

23.10.2018 18:45

Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский пояснил жителям оккупированной части Донбасса, какая перспектива ждет их в ближайшее время.

При этом опубликованные Ходаковским сведения из Москвы хорошими новостями для местных жителей не стали. Ходаковский отметил, что, к огромному сожалению боевиков, Россия не намерена присоединять оккупированную часть Донбасса в свой состав - единственное, на что могут рассчитывать жители захваченных Россией территорий, так это на объединение "ЛНР" и "ДНР" в одну структуру.

Ходаковский отметил, что такое решение рассматривается и находится на стадии согласования. Однако ждать включения в состав России боевикам не стоит. "К нашему общему сожалению, присоединения к России в ближайшей перспективе не будет", - написал он. При этом Ходаковский отметил, что включение в состав РФ для Донбасса нереально по той причине, что России просто не нужны такие финансовые траты - проще удерживать захваченную территорию на своем балансе, так как местные пенсии в разы ниже российских.



Источник: www.dialog.ua