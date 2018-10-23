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"Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"

23.10.2018 21:15
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"Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"

На территории оккупированного российскими войсками Донбасса появились билборды, которые повеселили пользователей Сети.

Рекламу, которая должна "зацепить за живое" электорат, показал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter. Оккупанты продолжают "кормить" избирателей пропагандой "русского мира" с помощью плакатов, передает "Диалог.UA".

На улицах захваченных городов разместили плакаты на билбордах с "трогательным" лозунгом "За Донбасс с русским сердцем", которые должны мотивировать жителей ОРДЛО прийти на выборы главаря "республики". Однако комментаторов в соцсети такая реклама не задела за живое, а стала причиной саркастических и насмешливых комментариев. Также пользователи показали и другие нелепые предвыборные рекламные творения.



Ранее в Сети высмеяли безграмотные плакаты ко Дню сухопутных войск в России. Также россияне не оценили новый "креативный" логотип для рекламы Сбербанка. Напомним, вранье о мировом признании артистов "ДНР" вызвало насмешки в Сети.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, агитация, ДНР
 
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