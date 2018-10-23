- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела15:15
- В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ14:45
"Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"
На территории оккупированного российскими войсками Донбасса появились билборды, которые повеселили пользователей Сети.
Рекламу, которая должна "зацепить за живое" электорат, показал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter. Оккупанты продолжают "кормить" избирателей пропагандой "русского мира" с помощью плакатов, передает "Диалог.UA".
На улицах захваченных городов разместили плакаты на билбордах с "трогательным" лозунгом "За Донбасс с русским сердцем", которые должны мотивировать жителей ОРДЛО прийти на выборы главаря "республики". Однако комментаторов в соцсети такая реклама не задела за живое, а стала причиной саркастических и насмешливых комментариев. Также пользователи показали и другие нелепые предвыборные рекламные творения.
Ранее в Сети высмеяли безграмотные плакаты ко Дню сухопутных войск в России. Также россияне не оценили новый "креативный" логотип для рекламы Сбербанка. Напомним, вранье о мировом признании артистов "ДНР" вызвало насмешки в Сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, агитация, ДНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Кандидату в депутаты от Партии регионов показали "желтую" карточку
- Больше всех платят "ударники", а меньше всех - "нунсовцы"
- В Горловке агитацией за «ДНР» отправили заниматься пенсионеров
- В день тишины почистят столбы и деревья
- Предвыборная агитация: нарушай - не хочу!
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела15:15
- В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ14:45
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- Вторжение Путина в Беларусь: Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"21:00
- Их было четверо: очевидцы утверждают, что Росляков был не один20:45
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали20:15
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В Украине пенсию начали выплачивать по-новому19:45
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер