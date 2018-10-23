"Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"

23.10.2018 21:15

На территории оккупированного российскими войсками Донбасса появились билборды, которые повеселили пользователей Сети.

Рекламу, которая должна "зацепить за живое" электорат, показал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter. Оккупанты продолжают "кормить" избирателей пропагандой "русского мира" с помощью плакатов, передает "Диалог.UA".

На улицах захваченных городов разместили плакаты на билбордах с "трогательным" лозунгом "За Донбасс с русским сердцем", которые должны мотивировать жителей ОРДЛО прийти на выборы главаря "республики". Однако комментаторов в соцсети такая реклама не задела за живое, а стала причиной саркастических и насмешливых комментариев. Также пользователи показали и другие нелепые предвыборные рекламные творения.





Ранее в Сети высмеяли безграмотные плакаты ко Дню сухопутных войск в России. Также россияне не оценили новый "креативный" логотип для рекламы Сбербанка. Напомним, вранье о мировом признании артистов "ДНР" вызвало насмешки в Сети.



Источник: www.dialog.ua