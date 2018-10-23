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Архив - Донецкая область

Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела

23.10.2018 15:15
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Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела

Мужчина был ранен низ стрелкового оружия. Происшествие случилось 21 октября предположительно в 16:50, - сообщает издание Donbass.live.

Когда начали стрелять 42-летний житель Марьинки находился рядом с домом, но войти в укрытие не успел. Сообщается, что мужчина получил ранение в ногу из стрелкового оружия. И его срочно доставили в больницу Курахово. 

Медики вытащили у потерпевшего пули из правого бедра. Сейчас пациент находится под врачебным наблюдением и его жизнь вне опасности.

В тот день, как сообщили в штабе ООС, обстрел Марьинки осуществлялся со стороны Донецка, предположительно микрорайон Трудовские.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел
 
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