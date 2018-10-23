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Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела
23.10.2018 15:15
Мужчина был ранен низ стрелкового оружия. Происшествие случилось 21 октября предположительно в 16:50, - сообщает издание Donbass.live.
Когда начали стрелять 42-летний житель Марьинки находился рядом с домом, но войти в укрытие не успел. Сообщается, что мужчина получил ранение в ногу из стрелкового оружия. И его срочно доставили в больницу Курахово.
Медики вытащили у потерпевшего пули из правого бедра. Сейчас пациент находится под врачебным наблюдением и его жизнь вне опасности.
В тот день, как сообщили в штабе ООС, обстрел Марьинки осуществлялся со стороны Донецка, предположительно микрорайон Трудовские.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел
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