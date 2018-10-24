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Архив - Донецкая область

Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря

24.10.2018 11:01
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Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря

Украинские военные сообщили, что за прошедшие сутки на Мариупольском направлении вооруженные инциденты произошли у четырех населенных пунктов.

В штабе ООС уточнили, что формирования «ДНР» осуществляли прицельные обстрелы позиций ВСУ из автоматических и ручных гранатометов, стрелкового оружия у поселков Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Общее количество обстрелов на Донбассе снизилось до 9, из них один раз применялись минометы калибра 82 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

По данным разведки ВСУ, в течение минувших суток со стороны формирований ОРДЛО один человек убит, четверо ранено.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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