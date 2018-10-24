- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей 07:46
"Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе
Оккупированную часть Донбасса охватила настоящая экономическая катастрофа, размер которой признают даже активные сторонники "ДНР".
Известный российский пропагандист Константин Долгов, сбежавший из Донецка в Москву после конфликта с боевиками, рассказал о чудовищной новости из "ДНР". Выяснилось, что один из самых важных параметров экономики - покупательная активность населения на Донбассе - упал до нищенского уровня.
Средний чек в сети супермаркетов ХХХ (одни из ключевых игроков на рынке) по итогам первой половины октября упал до 60 рублей (25,73 грн). При этом до убийства Захарченко средний чек был около 100 рублей. "Это просто катастрофа. Других слов у меня нет", - комментирует новость сам Долгов. Российские подписчики Долгова также потрясены новостью о торжестве "русского мира" на захваченной части Донбасса.
Напомним, боевики террористической "ДНР" заявили о том, что их армия стремительно разваливается из-за правления Дениса Пушилина. Также недавно всплыли интересные факты о том, что одиозный сепаратист Денис Пушилин служил в рядах Вооруженных сил Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Переворот в ДНР: Пушилин убрал Пургина ради Украины?
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей 07:46
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы11:45
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
- Тука заявил, что Украина проиграла России противостояние в Азовском море11:15
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз10:48
- Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве10:30
- Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте10:15
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину