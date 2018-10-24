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Как Пушилин в “выборах побеждал”
В преддверии “выборов” главы “ДНР” (по сути, выборов Пушилина) 11 ноября, пропаганда боевиков набирает обороты. Сказки о “карателях” и “бендеровцах” звучат чаще, чем простое “привет”. А всё зачем? Сплотить народ вокруг Пушилина против “общего врага”.
Если даже не особо внимательно взглядом окинуть сепаратистские СМИ, становится понятно, что так называемые “выборы” в “ДНР” уже давно состоялись, а победил на них нынешний, ВрИО главы “республики” Денис Пушилин. Но каким, всё-таки, образом Пушилин собрал подписи, чтобы зарегистрироваться кандидатом на “выборах” рассказала жительница Донецка. Ничего нового, только история с первых уст.
“Пришла в поликлинику, прихватило в последние дни сердце, решила обследоваться, сделать кардиограмму. Кардиолог говорит, что все обследует, все назначит, будет лечить, только прежде нужно поставить подпись за Пушилина. Без этого лечить не может, мол, такая разнарядка сверху пришла, сами понимаете, и ничего не поделаешь”, – поделилась дончанка.
В то же время придворные чиновники и журналисты всех сортов на страницах сепаратистских СМИ почти в каждой новости обильно нахваливают Пушилина. Тем не менее, обычные жители оккупированных территорий на фоне социального кризиса и отсутствия средств всё больше теряют лояльность к местной администрации, но явка, хотя бы для телевизионной картинки, на “выборах” нужна.
Есть три типа голосующих: подневольные бюджетники, которым придется прийти на голосование, люди, которых можно “купить”, на которых можно надавить или шантажировать и третий тип – люди, сплочённый против демонизированной армии Украины. Очевидно, ставку сделано именно на третий тип. И кто, как не “говорящая голова” Даниил Безсонов об этом всё донесёт жителям Донбасса?
Для поддержания тонуса в новостных лентах сепаратистских СМИ проскакивают и вполне “обыденные” сообщения о зверствах украинских “карателей”.
Например, по версии боевиков, в районе Опытного два солдата 72-й бригады расстреляли двух мирных жителей для того, чтобы забрать их автомобиль. Трупы расстрелянных гражданских солдаты якобы спрятали в багажник, и сутки наслаждались ездой на таком транспортном средстве.
Так сепаратистские СМИ трубят о том, что в таких обстоятельствах жители свободного поселка Сартана (в районе Мариуполя) решили дать отпор “укрофашистам” и планируют организовать “вооруженную дружину для защиты имущества от украинских мародеров”. Да-да, разведка “ДНР”, которая знает все и про всех, сообщает, что под Мариуполем появилось бесчисленное множество мародеров из ВСУ, которым командование “зажимает” сухпайки. В поисках пропитания солдаты рыщут по домам гражданских, и местные жители вот-вот готовы собрать народное ополчение, чтобы дать бой.
Итого: треть подневольных, треть “купленных” и треть мотивированных лже-пропагандой. Добавить к этом отсутствие других кандидатов и победа Пушилину обеспечена. Вот такая “честная” и “заботливая” власть в “ДНР”.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
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