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«Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике

24.10.2018 14:45
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«Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике

Луганчанин Венедикт Венедиктов на своей странице в Facebook рассказал правду о том, как на самом деле живется людям на оккупированной террористами территории, отметив, что многие умирают от нищеты, информирует replyua.net.

«ЛНР - это такой огромный хоспис, в котором население умирает не от рака, а от безнадеги и нищеты. Жить в разрушенном мире, спать на чемоданах и делать вид четыре с половиной года, что все если не нормально, то скоро изменится к лучшему, удел жителей оккупированных территорий. Это не прибавляет им здоровья. Согласно статистике, на оккупированной территории умирает людей в три раза больше, чем рождается», - отметил он. 

Венедиктов также затронул тему о настроениях людей относительно «и.о. главы ЛНР» Леонида Пасечника. «Чтобы народец совсем не зачах, для поднятия тонуса по всем общественным организациям и предприятиям гастролирует Кашпировский наших дней - великий и ужасный Пасечник. Где не появится его голова, там расцветают розы надежд, а где появится - ромашки веры. Утопический социализм с лицом Леонида Ивановича в рамках предвыборной агитации продолжает свою гуманитарную миссию в Луганске», - подчеркнул Венедиктов. 



Теги: Донбасс, Луганск, нищета, ЛНР
 
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