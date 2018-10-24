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Нет газа. В Краматорске отключили отопление
24.10.2018 13:31
Из-за отсутствия газа в Краматорске Донецкой области приостановили отопление жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.
Городская администрация отмечает:
«Теплоснабжающие предприятия не могут подать тепло в дома жителей Краматорска-за отсутствия газа».
По данным местной власти, отопительный сезон в Краматорске был начат 16 октября, но теплоснабжающим предприятиям пришлось приостановить процесс в связи с «запретом использования голубого топлива».
Как отметили в горсовете Краматорска, аналогичная ситуация сложилась во многих городах страны.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Краматорск, газ, отключение
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