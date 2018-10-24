Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг

24.10.2018 20:47

Пересечение пешеходного моста через реку Северский Донец возле единственного в Луганской области контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга во временно неподконтрольном украинской власти Луганске.

Так, Хуг выразил беспокойство ухудшением условий пересечений этого моста в связи с приближающейся зимой. «Сегодня я пересекал разрушенный мост в Станице Луганской. До сих пор там существует необходимость отремонтировать этот мост. Вы знаете, что зима уже на носу. Вы знаете о том, что пересечение моста станет еще тяжелее, еще опаснее», – сказал он.

Замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул, что особенно эти сложности коснутся людей пожилого возраста и тех, кто имеет инвалидность.

Ранее Хуг заявил, что стороны конфликта на Донбассе должны отремонтировать пешеходный мост вблизи КПВВ «Станица Луганская» в интересах гражданского населения.

Напомним, после взрыва моста через реку Северский Донец в 2015 году линию разграничения в Луганской области можно преодолеть только пешком, автомобильное сообщение технически невозможно. Единственный грузовой транспорт в КПВВ «Станица Луганская» – ручные тележки торговцев, которые двигаются в одном потоке очереди с пешеходами, большинство из которых пенсионеры – люди преклонного возраста с ослабленным здоровьем и различными заболеваниями. Их здесь тысячи каждый день.

Как сообщалось ранее, глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин сообщил, что мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», до сих пор не могут даже обследовать на повреждения, поскольку он с обеих сторон контролируется «ЛНР». В то же время замминистра МинВОТ Юрий Гримчак заявил, что пешеходный мост в Станице Луганской, расположенный вблизи линии разграничения и КПВВ, готовы отремонтировать. Позже стало известно, что проект строительства пешеходного моста в Станице Луганской согласован.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-службы СММ ОБСЕ в Украине



