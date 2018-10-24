Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть

24.10.2018 10:00

Благодаря физическому устранению ключевых боевиков “Л/ДНР”, Москве удаётся сохранить свои идеи на оккупированном Донбассе. Пока тот или иной террорист следует приказам Кремля, он остаётся жив. Как только он делает “шаг влево”, его тут же ликвидируют и объявляют героем посмертно дабы сохранить порядок в “республиках”. Отличный повод обвинить фантомные ДРГ ВСУ в дестабилизации обстановки и обвинить Украину во всех своих бедах.

По мнению замдиректора Украинского института исследований экстремизма, Богдана Петренко, с некоторой мифологизацией подобных “героев” уже приходилось сталкиваться. В качестве примера он привел героев Гражданской войны, большая часть которых – самые обыкновенные бандиты: Григорий Котовский и другие из среды уголовников попали в среду революционеров.

Очевидно, из мертвеца намного легче слепить героя, чем с живого террориста, который продолжает бесчинствовать и собственными действиями опровергает статус героя. Если человек осознанно дошёл до главаря боевиков, то его уже не исправить, а потому его смерть – единственный способ “исправить ошибки”. Будучи мёртвым, он не направится в соседний населённый пункт, чтобы заняться мародерством или насилием, то есть его имидж, навязанный российскими идеологами, не будет запятнан.

“Кремль продвигает настойчиво идею о смерти Моторолы, Гиви, Захарченко от рук украинских ДРГ: мол, теперь надо чуть ли не канонизировать их и совершать молитвы. С ликвидацией будет устранена вероятность негативизации “героя”, а заодно появляется возможность для дальнейшей мифологизации”, – сообщил Петренко.

Для боевиков разных рангов смертельно опасно не следовать командам России. Все они как куры несушки: живут, пока должным образом несут яйца пропаганды “русского мира”, а как только перестают нестись, их пускаю на фарш, с которым так или иначе людям будет донесена идеология оккупантов.

В условия стольких павших “героев Новороссии”, Пушилин вместе с Пасечником ходят по струнке, только бы не пополнить их ряды. Этой парочке пока хватает ума действовать чётко по свистку Кремля. В то же время, нельзя предугадать очередной “гениальный” всплеск идей Московских кураторов. Возможно, операцию “Новороссия” и вовсе свернут, устранив при этом всех свидетелей, может и объединят две области в одну с единым главой. Во всяком случае, выживет сильнейший. В схватке Пушилин-Пасечник, думаю победителя будет не сложно определить заранее. То ли это будет (бывший?) полковник СБУ, то ли – МММшник проныра. Оба они пешки, только один за ход может стать ферзём, а другой – будет растоптан фигурой противника.

Источник: https://news.dn.ua