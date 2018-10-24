Последние новости раздела
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей 07:46
- В Марьинке спасатели мобильного центра помогут восстановит поврежденные обстрелами дома07:10
- Таможенную границу между «ДНР» и «ЛНР» хотят убрать до конца года07:03
- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди
24.10.2018 09:35
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 40/30;
КПВВ «Гнутово» — 30/20.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 46,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 465 человек и 1170 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 315 человек и 1800 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8465 человек и 1495 транспортных средств;
«Гнутово» — 4010 человек и 890 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 13 045 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ, очереди
Читайте также:
- Очевидцы поделились информацией о пересечении блокпостов на Донбассе
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ
- Информация по пунктам пропуска на линии разграничения на Донбассе от Госпогранслужбы, "Донбасс SOS" и проезжающих
- На КПВВ "Марьинка" появились рикши
- Блокпосты: на КПВВ "Марьинка" оставались ночующие и очередь в 5 рядов, на "Перлыне"в сторону Мариуполя уже более 300 машин
- На путках пропуска "Зайцево" и "Марьинка" с утра - столпотворение
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей 07:46
- В Марьинке спасатели мобильного центра помогут восстановит поврежденные обстрелами дома07:10
- Таможенную границу между «ДНР» и «ЛНР» хотят убрать до конца года07:03
- Бойцы ВСУ показали экстремальный трюк: готовятся мучеников РФ в «рай» отправить23:53
- На Донетчине авто с работниками «Вода Донбасса» подорвалось на взрывном устройстве: есть пострадавшие23:35
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- "У кого больше": украинцев ждет существенное повышение зарплат08:48
- Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия08:30
- Утепляйтесь, грядет резкое похолодание08:18
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину