Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди

24.10.2018 09:35

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/60;

КПВВ «Марьинка» — 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/30;

КПВВ «Гнутово» — 30/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 46,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 465 человек и 1170 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 315 человек и 1800 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8465 человек и 1495 транспортных средств;

«Гнутово» — 4010 человек и 890 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 13 045 человек.

Источник: https://donpress.com