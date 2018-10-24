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Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября
24.10.2018 14:36
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 24 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Иван: «12:03. В Горловке перед полицией уже полтора часа без движения».
КПВВ «Марьинка»:
- «Slavek»: «12:15. На "Каргилл" в сторону Украины машины кончаются на начале моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «@»: «13:24. Новотроицкое, въезд в Донецк: около 60 машин, порядка 10 льгот»;
- Геннадий: «В Еленовке в обе стороны сразу на проверку. Инфа на 13:15»;
- «@»: «13:39. Людей в Донецк в Новотроицком много, порядка 100 или больше. Двигаются вяло»;
- «Житель Донбасса»: «13:54. Еленовка. Час назад было машин по 20 в каждую сторону. На "Перлыне" пеших огромное количество, на вскидку человек 300»;
- Марина: «13:56. Еленовка пусто обе стороны, Новотроицк в Украину застряли, впереди машин 40, едут одни перевозы».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
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