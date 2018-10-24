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В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети
В неподконтрольном украинской власти Донецке якобы арестовали приехавшего навестить родственников бывшего секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева. Об этом сегодня, 23 октября, пишут пользователи соцсетей.
Сообщается, что арест произошел вчера, 22 октября. «Вчера был арестован видный регионал Сергей Богачев... », – пишут пользователи.
Пользователи также предполагают, что таким образом намерены «почистить репутацию, посидит недельку и типа жертва московии, и пожалуйте на свою должность, Сергей Валентинович».
На странице в Facebook Сергея Богачева последняя запись от 21 октября. «Отмотаем 5 лет назад. А сегодня война разметала друзей как листья на ветру. Но помним друг друга. Стремимся быть вместе. Будем», – написал Богачев.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, арест, горсовет, ДНР
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