В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей

24.10.2018 07:46

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированном Донбассе некоторых командиров привлекают к ответственности за ненадлежащее хранение вооружения и военной техники.

Боевики на Донбассе воруют из своих частей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и ремонтные комплекты, сообщил 23 октября в ходе брифинга представитель Минобороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные разведки, информирует пресс-служба ведомства. "По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским оккупационным командованием принято решение о привлечении к ответственности некоторых командиров подразделений соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ за небрежное хранение и эксплуатацию вооружения и военной техники.

В частности, по результатам проведенной комиссиями по вооружению командования российско-оккупационных войск в период с 17-го по 20 октября этого года проверки подразделений в большинстве из них выявлены многочисленные недостатки, в том числе факты хищения стрелкового оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, ремонтных комплектов и другого военно-технического имущества", – рассказал Праута.

Согласно данным украинской разведки, командиров подразделений обязали устранить недостатки за свой счет в кратчайшие сроки. Это вызвало возмущение у российских военнослужащих, которые прибыли на Донбасс во время последней ротации и не причастны к этим нарушениям.

Источник: gordonua.com

