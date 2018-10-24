- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
"Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе
В Сети гуляет очередная трагичная сказка о защитнике "русского мира", который "пал смертью храбрых" на Донбассе.
Раскрыл вранье террористов "республик" блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter. Он отметил, что боевики постоянно придумывают печальные истории о героях "Новороссии", которые подхватывают и распространяют недалекие пользователи Сети, передает "Диалог.UA".
Комментаторов старания террористов, фейковые "сводки" про "блестящий боевой путь" и "трагическую смерть" некого Николая Калиниченко знатно повеселили.
Особенно забавно выглядит "доказательство" сепаратиста, который отреагировал на комментарий пользователя, сомневающегося в подлинности истории: "Что не понятно, пацан погиб на позициях".
Ранее Сеть взорвал фейк кремлевских пропагандистов про про НИИ Третьего Рейха в украинской столице.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, террористы, герои, фейк
- "Выросли в "ЛНР"": соцсети подняли на смех фото из магазина в оккупированном Луганске
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука
- Террористы "Л/ДНР" массово сдаются в плен ВСУ: российские оккупанты напуганы беспорядками на Донбассе - "ИС"
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- В нищей России вводят налог на огород, ситуация ухудшается с каждым днем – подробности 16:45
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- "Санкции российской мести": эксперт спрогнозировал последствия для Украины16:16
- Синоптик розповіла, якої погоди чекати українцям у четвер16:03
- "Дыхание земли" впервые удалось снять на видео15:45
- Поклонская отказалась от Крыма и создает новую партию в России - СМИ 15:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- Украинцам рекордно поднимут зарплаты в 2019: кому повезет больше всех, названы цифры15:00
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину