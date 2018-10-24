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"Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе

24.10.2018 16:30
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"Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе

В Сети гуляет очередная трагичная сказка о защитнике "русского мира", который "пал смертью храбрых" на Донбассе.

Раскрыл вранье террористов "республик" блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter. Он отметил, что боевики постоянно придумывают печальные истории о героях "Новороссии", которые подхватывают и распространяют недалекие пользователи Сети, передает "Диалог.UA".

Комментаторов старания террористов, фейковые "сводки" про "блестящий боевой путь" и "трагическую смерть" некого Николая Калиниченко знатно повеселили.

Особенно забавно выглядит "доказательство" сепаратиста, который отреагировал на комментарий пользователя, сомневающегося в подлинности истории: "Что не понятно, пацан погиб на позициях".


Ранее Сеть взорвал фейк кремлевских пропагандистов про про НИИ Третьего Рейха в украинской столице.

Источник:  www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, террористы, герои, фейк
 
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