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«Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым

24.10.2018 12:00
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«Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым

Оккупационные «власти ДНР» и аннексированного Крыма рассмотрят возможность организации трудовых поездок на оккупированный полуостров рабочих строительных специальностей из ОРДО. Об этом сегодня заявил врио главаря ОРДО Денис Пушилин.

Главарь оккупационной «администрации» ОРДО сообщил:

«Еще один момент взаимодействия, который тоже прорабатывается, — это вопрос нехватки представителей рабоче-строительных специальностей на территории Крыма. При условии понимания, четкого и прозрачного сотрудничества, когда люди будут иметь возможность выезжать вахтовым методом и возвращаться сюда, этот вопрос тоже будет решен. Тем более, что зарплаты предлагаются высокие».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, строительство, Пушилин, ОРДО
 
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