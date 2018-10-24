«Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым

Оккупационные «власти ДНР» и аннексированного Крыма рассмотрят возможность организации трудовых поездок на оккупированный полуостров рабочих строительных специальностей из ОРДО. Об этом сегодня заявил врио главаря ОРДО Денис Пушилин.

Главарь оккупационной «администрации» ОРДО сообщил:

«Еще один момент взаимодействия, который тоже прорабатывается, — это вопрос нехватки представителей рабоче-строительных специальностей на территории Крыма. При условии понимания, четкого и прозрачного сотрудничества, когда люди будут иметь возможность выезжать вахтовым методом и возвращаться сюда, этот вопрос тоже будет решен. Тем более, что зарплаты предлагаются высокие».