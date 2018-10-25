"Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"

25.10.2018 16:24

Георгий Тука полагает, что задача номер один для агрессора после "выборов" в "республике" привести к власти "ботаников", которые попытаются интегрировать Донбасс в Украину.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что за последние месяцы в украинской политике зашевелились пророссийские силы, которые выступают за прямые переговоры, передает "Обозреватель". Тука отмечает, что этот сценарий Путина РФ предлагала еще четыре года назад. Прокремлевские силы, которые ратуют за такое развитие событий, Медведчук и его свита, "Оппоблок", фейковые общественные организации. Вся эта "компания", используя политические методы, принуждают Украину согласиться на такой сценарий. Тука напомнил провал Молдовы в борьбе за Приднестровье, когда Кишенев пошел на поводу у России. Сейчас того же добивается Кремль и для "республик", поэтому работает над изменениями в "аппарате управления Л/ДНР". Ранее замминистра объяснил, почему агрессору не нужны террористические "республики", и рассказал, как вернуть Донбасс Украине.