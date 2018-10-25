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"Мира на условиях РФ не будет - готовимся к резкому обострению", - волонтер
В ближайшие месяцы Россия, вероятней всего, устроит эскалацию конфликта на Донбассе. Это ее способ повлиять на выборы президента Украины. Как прогнозирует известный украинский волонтер Роман Доник в Фейсбуке, Россия прибегнет ко всем доступным средствам, чтобы добится победы на выборах.
"Очень скоро Россия начнет пугать нас, что в случае выбора невыгодного ей кандидата последует обострение на фронте", - сообщил волонтер, уточнив, что начнется все с демонстрации Россией военной мощи. ОБСЕ, среди прочего, будет все чаще наблюдать проникновение на Донбасс из РФ колонн со смертоносными военными установками. Тем временем главари террористических "Л/ДНР" перейдут на еще более воинственную риторику, в ходе которой будут хвалиться внезапно возросшими военными возможностями. Как бы то ни было, уверен Доник, эскалации конфликта на Донбассе избежать не удастся. Дело в том, что Украина не намерена капитулировать перед РФ по "по вилкуловско-тимошенковской схеме "Україні потрібен мир будь-якою ціною". И победить в этой войне, по мнению волонтера, можно только разгромом агрессора
Теги: Донбасс, мир, Российская Федерация, волонтер, обострение
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