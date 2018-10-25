Морпехов и горных штурмовиков усиливают подразделениями Национальной гвардии

25.10.2018 09:46

Свежая инсайдерская информация: Национальная гвардия Украины прибыла в Волноваху для усиления 128 ОГШБр.

Так, на подъездах к городу и в окрестных сёлах устанавливаются мобильные блокпосты для проверки документов и досмотра транспортных средств. Вопрос безопасности затронут основательно.

Кроме того, для усиления пропускного контроля дополнительные подразделения НГУ прибывают в Мариуполь. Часть из них будет перекинута на Новоазовское направление в целях усиления позиций 36 ОБрМП.

Населению вышеупомянутых населённых пунктов не стоит опасаться из-за значительного увеличения военных. Боевые действия на мирной территории не ожидаются. Это превентивные меры по обороне нашего государства.

Источник: news.dn.ua