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Морпехов и горных штурмовиков усиливают подразделениями Национальной гвардии
25.10.2018 09:46
Свежая инсайдерская информация: Национальная гвардия Украины прибыла в Волноваху для усиления 128 ОГШБр.
Так, на подъездах к городу и в окрестных сёлах устанавливаются мобильные блокпосты для проверки документов и досмотра транспортных средств. Вопрос безопасности затронут основательно.
Кроме того, для усиления пропускного контроля дополнительные подразделения НГУ прибывают в Мариуполь. Часть из них будет перекинута на Новоазовское направление в целях усиления позиций 36 ОБрМП.
Населению вышеупомянутых населённых пунктов не стоит опасаться из-за значительного увеличения военных. Боевые действия на мирной территории не ожидаются. Это превентивные меры по обороне нашего государства.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, блокпост, оборона, нацгвардия
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