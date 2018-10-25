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Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
В Донецкой области теплосети не будут поднимать тарифы для населения. Об этом сообщила заместитель директора департамента – начальник управления жилищной политики и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства ДонОГА Лариса Гусева во время брифинга, посвященного началу отопительного периода 2018-2019 годов.
«Тарифы по теплокоммунэнерго не планируются повышать в этом году. Хотя мы понимаем, что они экономически не обоснованы, но знаем, что всех очень беспокоит та информация, которая появилась в интернете в отношении повышения цены на газ. На сегодня не планируется повышения – мы понимаем, что неплатежи могут стать еще большими. Поэтому, что имеем, то имеем. Предприятия работают частично себе в убыток, но мы понимаем, что наши обязательства по выполнению отопительного сезона должны быть выполнены в полном объеме...», – отметила Гусева.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, Донецкая область, тепло, повышение тарифов, тарифы
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