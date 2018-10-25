Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"

25.10.2018 10:04

У известного сепаратиста и экс-разведчика "ДНР" Евгения Тинянского "сдали нервы", и он высказал всю правду о ликвидированном главаре "ДНР" Александре Захарченко.

Тинянский на своем telegram-канале "КараулЪ" высказал все, что думает о Захарченко, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что на оккупированном Донбассе из Захарченко старательно начали лепить культ после его ликвидации. Однако, уверяет Тинянский, экс-главарь "ДНР" был очень далек от идеала.

"Захарченко был ряженым чмом, алкоголиком, ворюгой и мразиной. Я его знал лично. Этот га**он предал Донбасс и обокрал РФ", - высказал претензии Тинянский погибшему. Под "обокрал РФ" он имел в виду недавнюю сенсацию о краже Захарченко 40 миллиардов рублей из средств, которые Москва давала на "республику".

Тинянский также наехал на российского писателя и по совместительству террориста "ДНР" Захара Прилепина. Тот, с его слов, "помогал Захарченко искажать реальное положение вещей" об оккупированном Донбассе, используя трагедию для своего пиара.

"Мрази они!" - констатировал Тинянский.