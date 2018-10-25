- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»12:41
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе12:19
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина12:00
- В Донецкой области вновь подорожал хлеб, и это — не предел11:39
Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
У известного сепаратиста и экс-разведчика "ДНР" Евгения Тинянского "сдали нервы", и он высказал всю правду о ликвидированном главаре "ДНР" Александре Захарченко.
Тинянский на своем telegram-канале "КараулЪ" высказал все, что думает о Захарченко, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что на оккупированном Донбассе из Захарченко старательно начали лепить культ после его ликвидации. Однако, уверяет Тинянский, экс-главарь "ДНР" был очень далек от идеала.
"Захарченко был ряженым чмом, алкоголиком, ворюгой и мразиной. Я его знал лично. Этот га**он предал Донбасс и обокрал РФ", - высказал претензии Тинянский погибшему. Под "обокрал РФ" он имел в виду недавнюю сенсацию о краже Захарченко 40 миллиардов рублей из средств, которые Москва давала на "республику".
Тинянский также наехал на российского писателя и по совместительству террориста "ДНР" Захара Прилепина. Тот, с его слов, "помогал Захарченко искажать реальное положение вещей" об оккупированном Донбассе, используя трагедию для своего пиара.
"Мрази они!" - констатировал Тинянский.
Теги: Донбасс, кража, ликвидация, ДНР, Захарченко, Захар Прилепин, РФ
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО
- В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ
- Ещё один «командир ДНР» срочно уезжает в РФ
- В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"
- Ликвидация Александра Захарченко: все подробности гибели главаря "ДНР" в Донецке
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину16:03
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»12:41
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе12:19
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина12:00
- Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные19:09
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ18:01
- Капитуляция России неизбежна, - спор двух экспертов-политологов17:43
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- Появится полиция по защите собак и кошек16:45
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину16:03
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»