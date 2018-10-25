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Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»
25.10.2018 12:41
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» Сметанин Дмитрий Сергеевич с позывным «Демон».
О Сметанине известно, что он родился в Горловке 28 февраля 1991 года, ликвидирован снайпером 22 октября 2018 года.
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, ДНР, боевики, потери
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