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Архив - Донецкая область

Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»

25.10.2018 12:41
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Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» Сметанин Дмитрий Сергеевич с позывным «Демон».

О Сметанине известно, что он родился в Горловке 28 февраля 1991 года, ликвидирован снайпером 22 октября 2018 года.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, ДНР, боевики, потери
 
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